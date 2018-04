Stylischer Auftritt in New York Catherine Zeta-Jones: Tochter Carys stiehlt ihr die Show

Nicht nur Reese Witherspoon (42, "Natürlich blond") hat mit Tochter Ava (18) eine Doppelgängerin in der eigenen Familie. Auch ihre Schauspielkollegin Catherine Zeta-Jones (48, "Chicago") kann ein Lied davon singen: Tochter Carys (14) sieht ihr zum Verwechseln ähnlich! Bei einem Fashion-Event von Dolce & Gabbana in New York posierten die beiden gemeinsam für die Fotografen und legten einen mehr als stylischen Auftritt hin.