Styling-Vorbild Caro Daur Ex-GNTM-Kandidatin Gerda verrät ihre Sommertrends 2018

Vom sexy Fitness-Model bei "Germany's next Topmodel" zur erfolgreichen Instagram-Influencerin: Inzwischen folgen Ex-Kandidatin Gerda J. Lewis (25) auf der sozialen Foto-Plattform knapp 220.000 Menschen. Aufgrund ihrer Expertise in Sachen Mode, Beauty und Lifestyle wird ihr nun außerdem die Ehre zuteil, in der Jury für den Deutschen Bloggerpreis 2018 zu sitzen, der am 8. November in Hamburg vergeben wird. In den vergangenen Jahren wurde dieser Award von bekannten Influencern wie Caro Daur (23) oder Riccardo Simonetti (25) verliehen.