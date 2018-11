Styling-Tipps Schwarz-Weiß ist heiß: So kombiniert man den Kontrast-Look

Mehr Muster!

Der Schwarz-Weiß-Look kann oft sehr geradlinig daherkommen. Dabei muss bei diesem Style niemand auf Punkte oder Streifen verzichten. Die einzige Regel beim schwarz-weißen Print ist einfach: Niemals zwei Muster mischen, denn das macht das Outfit unruhig. Deswegen gilt: Punkt zu Punkt, Streifen zu Streifen! Wem der All-Over-Look ein bisschen too much ist, probiert es am besten mit einem Polka-Dots-Oberteil oder Gingham. Als Kombipartner eignen sich eine schwarze Hose und eine unifarbene Lederjacke.