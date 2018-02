Style-Check zum 30. Geburtstag Immer cool und trotzdem sexy: Wie macht Lena Gercke das?

Kaum zu glauben: Zwölf Jahre ist es schon her, als Lena Gercke bei der ersten Staffel von "Germany's next Topmodel" vom Catwalk direkt in die Herzen der Zuschauer lief. Am 29. Februar 1988 kam sie zur Welt, nun feiert die schöne Blondine also ihren 30. Geburtstag - und bezaubert uns noch immer. Was nicht nur an ihrem tollen Lächeln, sondern auch an ihrem einzigartigen Style liegt. Doch wie schafft sie es eigentlich, immer so gut auszusehen? Wir haben uns den Look der Topmodel-Gewinnerin einmal genauer angesehen. (Wie sich Lena Gercke bei "Germany's Next Topmodell" geschlagen hat, können Sie sich auf dieser DVD noch einmal ansehen)