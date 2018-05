Die auf Konter ausgerichteten Schwaben erwischten einen Blitzstart, als Donis die Bayern-Abwehr erstmals narrte und auf den einschussbereiten Ginczek querlegte. Ohne Mittelstürmer Mario Gomez, der wegen Vaterfreuden kurzfristig fehlte, war der VfB bis auf eine weitere Gelegenheit von Ginczek (26.) im ersten Durchgang fast durchweg unterlegen - aber dann überrumpelte Donis die Münchner erneut und vollendete gegen den Ex-Stuttgarter Sven Ulreich im Bayern-Tor diesmal selbst.

Bayern gegen Stuttgart: Zweimal Ginczek für den VfB

Die Heynckes-Elf war viel zu verschwenderisch mit ihren Chancen, vor allem Lewandowski scheiterte mehrfach an VfB-Schlussmann Ron-Robert Zieler. Dabei lag es in der 26. und 33. Minute eher an der Leichtfertigkeit des Polen als an Zieler, dass kein Tor fiel. Auch Tolisso (36.) verpasste noch eine Großchance. Die Münchner hatten durch den für Tolisso eingewechselten Javi Martínez (47.) eine weitere verheißungsvolle Szene, aber der VfB konterte eiskalt wie eine Spitzenmannschaft.

Erst verwertete Akolo eine Maßflanke von Emiliano Insua, dann war Ginczek bei einem Abpraller zur Stelle. Lewandowski (53.) blieb dagegen weiter ohne Abschlussglück und musste Pfiffe der Zuschauer erdulden.

