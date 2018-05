Sturm schleudert Mädchen gegen die Wand Wirbelsturm "Mekunu" im Oman: Viele Opfer und Vermisste

Kairo - Im tropischen Wirbelsturm "Mekunu" sind am Wochenende mindestens vier Menschen in Oman ums Leben gekommen. Besonders betroffen sei die Region Dhofar mit der Stadt Salalah gewesen, berichtete Omans Zivilschutz am Sonntag. Ein Mädchen starb demnach, als es vom Sturm gegen eine Wand geschleudert wurde. Ein Mann starb in seinem Auto, nachdem es von Wassermassen erfasst worden war. Die Polizei des Sultanats veröffentlichte Fotos und Videos, die überschwemmte Straßen und viele umgestürzte Palmen zeigten.