Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Felix trifft erneut auf Nazan, die ihm spontan ihre App-Idee pitcht. Während Nazan in Felix nur einen Berater und potenziellen Investor sieht, ist er von Nazan irgendwie beeindruckt. Sunny und Emily müssen befürchten, dass sie den Abgabetermin nicht mehr einhalten können. Sunny will sich jedoch nicht einfach so geschlagen geben. Kurzerhand beschließt sie, die Fotos selbst neu zu schießen. Wird das reichen?