Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Tobias will nicht auf die Hilfe seiner Freunde angewiesen sein und verprellt sie alle. Er muss die Konsequenzen seines Handelns tragen. Eva erfährt, dass Till mit Noah in die Schillerallee zurückkehrt, und sie setzt alle Hoffnungen in eine Aussprache mit Till. Sie will ihre Ehe retten. Ute glaubt, dass all die Lügen in ihrem Umfeld sie von ihren Freunden und ihrer Familie isoliert haben. Doch dann erhält sie unerwarteten Zuspruch.