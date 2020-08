Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Henning ist misstrauisch, als er erfährt, dass in Lüneburg Fracking-Maßnahmen geplant sind. Er zählt eins und eins zusammen, stoppt die Versteigerung und genießt den Triumph gegenüber Gregor. Tina lässt sich von Lilly um den Finger wickeln, sodass Freddy als Nachhilfelehrer bleiben darf. Ben ist sauer, weil Tina sich in die Erziehung einmischt - und diese fragt sich, warum Patchwork so kompliziert ist.