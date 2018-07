Bad Reichenhall - Der ausgebüxte Jagdhund eines Urlauber-Ehepaars ist nach einer stundenlangen Hilfsaktion in den Bayerischen Alpen gerettet worden. Wie das Rote Kreuz mitteilte, schlüpfte Rüde "Zorro" am Samstag während eines Spaziergangs in einem Wald aus seinem Halsband und folgte einer Fährte.