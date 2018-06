Sein Berater Karlheinz Förster legte in der "Sport Bild" nach. Auf ein mögliches Engagement beim FC Bayern angesprochen, sagte der ehemalige Nationalspieler: "Jetzt wollen wir erst einmal die WM abwarten." Doch: Hätte der 23-jährige Werner wirklich schon die Qualität, den mehrmaligen Bundesliga-Torschützenkönig in München zu ersetzen? Ein Taktikexperte zweifelt das an.