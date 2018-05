Dennoch verzichtete der BVB auf eine Ablöse, zahlte laut "Spiegel Online" dem Polen für seinen letzten zehn Monate stattdessen fünf Millionen Euro statt nur 1,5 Millionen Euro pro Jahr. Nicht ausgeschlossen ist auch im aktuellen Fall, dass beide Seiten pokern. Lewandowski um noch mehr Geld, die Bayern um eine noch größere Ablöse.

Wird Gareth Bale sein Nachfolger?

Eine entscheidende Frage: Wer der Nachfolger werden würde. Heftig wird über München hinaus der Name Gareth Bale kolportiert. "Ich muss jede Woche spielen. Ich werde mit meinem Berater sprechen und über meine Zukunft nachdenken", meinte der 28-Jährige nach dem Champions-League-Sieg von Real Madrid in Kiew. Bei den Madrilenen ist der Waliser nur Back-up, obwohl sie ihn einst für 100 Millionen Euro von den Tottenham Hotspurs holten.

Trotz dieser klaren Ansage gilt der Stürmer von seiner Art her als Anti-Lewandowski - insbesondere als bodenständig, (vergleichsweise) bescheiden und zurückhaltend. So murrte er trotz seiner nicht zufriedenstellenden Rolle fast nie. Stets betont er, wie wichtig ihm seine Mitspieler in der Nationalmannschaft seien.

Als er unlängst beim China Cup die Marke als Rekordtorschütze für Wales nahm, sagte er, dass das "vielleicht als das Beste" sei, was er jemals erreicht habe. "Als ich ein kleiner Junge war, habe ich wohl nie davon geträumt, ein Rekordbrecher für Wales zu sein. Es ist eine große Ehre", meinte er damals. "Es ist toll, den Rekord zu brechen, aber ohne meine Teamkollegen hätte ich es nicht geschafft." Nicht ohne seine Teamkollegen - die entscheidende Botschaft.

Gareth Bale nicht bei Fußball-WM 2018 dabei

Alles, was ein Fußballer für sein Land tun könne, sei der Höhepunkt, die größte Ehre, die ein Fußballer erreichen könne, erklärte er weiter. "Jeden Rekord für sein Land zu brechen, ist großartig." Bale lebt ihn stets, seinen walisischen Nationalstolz, seine Verbundenheit zur Heimat, seine Bindung zu seinen Mitspielern, seien sie noch so viel schlechter als er. Die WM 2018 in Russland wird er mit Wales verpassen. Demütig nahm er diese Enttäuschung hin.

Lewandowski wird es dagegen wohl auch bei der Fußball-Weltmeisterschaft vorangig um eines gehen - um Lewandowski selbst. Mögen seine Mitspieler noch so sehr für ihn arbeiten. Doch er ist eben ein Anti-Bale. Und umgekehrt.

Lesen Sie auch: Fremdschämen mit Boateng: Hier rappt er seinen WM-Song

Im Video: Berater forciert Lewandowski-Abschied vom FC Bayern