Der Stürmer fehlte am Montagvormittag im Abschlusstraining des TSV 1860 auf das Auswärtsspiel im Allgäu am Dienstagabend (19 Uhr/im AZ-Liveticker). Damit ist klar: Es wird nichts mit einem Einsatz des Oberpfälzers im Spiel, in dem Sechzig womöglich die Meisterschaft in der Regionalliga Bayern klarmachen kann (Lesen Sie hier die Meister-Konstellation).