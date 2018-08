Erstes Saisontor für Sascha Mölders

Der 33-jährige Angreifer hatte in der 50. Minute im kongenialen Zusammenspiel mit Neuzugang Adriano Grimaldi gegen die Ostwestfalen das 3:0 erzielt, davor und danach mächtig gearbeitet. Doch: Der Flachschuss in die rechte untere Torecke war nicht nur sein erstes Saisontor in dieser Saison, sondern sein erster Treffer in der Dritten Liga überhaupt.