München - "Hier rollen mehr Köpfe als bei 'Game of Thrones'." Ein Plakat mit dieser Aufschrift zierte die Fankurve des TSV 1860 noch in den Zeiten der Allianz Arena als Spielstätte. Die Message: Der Verschleiß bei den Löwen an Trainern, Sportchefs, Geschäftsführern und Präsidenten glich den Morden in der blutrünstigen TV-Serie.