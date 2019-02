Am Mittwochabend reagierte Lewandowski nun auf die scharfen Aussagen des Ex-Nationalspielers. Der Pole hatte beim 3:2 in Berlin zuvor einen schweren Stand gegen die kompakte Hertha-Abwehr, im Sturmzentrum wurde er zeitweise von zwei Gegenspielern in Manndeckung genommen. Dennoch war der 30-Jährige an allen drei Treffern der Münchner beteiligt, zwei davon legte er auf.