Studierende sind in Landshut bei Vermietern nicht unbedingt beliebt Keine Buden für Studenten

Diesem generellen Wohnungsmangel könnten auch die Studentenwohnheime vor Ort kaum Abhilfe schaffen, heißt es in der MMI-Studie. Vonseiten des Studentenwerks Niederbayern/Oberpfalz, das in Landshut mit drei Wohnheimen vertreten ist, ist das aber sehr wohl der Fall. Während die Unterbringungsquote - also der Anteil der Studenten der Hochschule mit Wohnheim-Platz - noch vergangenes Jahr bei nur 6,9 Prozent lag, sei diese in 2018 auf 11,2 Prozent gestiegen. "Sowohl am öffentlichen, als auch am privaten Wohnungsmarkt hat sich in den letzten Jahren viel getan", heißt es auf AZ-Nachfrage.