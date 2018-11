Giesing - Unter Gentrifizierung versteht man den Austausch ganzer Bevölkerungsgruppen – weil Häuser teuer saniert werden und zahlungskräftige Mieter einziehen. Wie läuft die Gentrifizierung in Giesing ab? Was gibt es für Beispiele? Das untersucht die 32-jährige Geografie- und Soziologie-Studentin Anja Speyer für ihre Masterarbeit an der Uni Innsbruck.