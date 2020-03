Studentenverbindung im Fokus "Tatort: Das perfekte Verbrechen": So wird der neue Berlin-Krimi

Für alle, die in der Schule einmal in den Genuss von Latein-Unterricht gekommen sind, könnte der Krimi hingegen ein größeres Fest bedeuten. Zunächst lassen die Studenten die ein oder andere lateinische Vokabel ("Probatio") oder Redewendung ("Per aspera ad astra") fallen, zum Ende hin stimmt auch noch Kommissar Karow in den Latein-Kanon ein ("Si tacuisses, iuris peritus mansisses"). Die alten Vokabel-Bücher dürfen also schon einmal entstaubt und gezückt werden...