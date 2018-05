Zverev nutzt Aufschlagschwäche von Struff

Im vergangenen Jahr unterlag er der Nummer 22 der Weltrangliste im Achtelfinale in zwei Sätzen, bei den Australian Open im Januar in der dritten Runde in fünf Sätzen. Gegen Struff war Zverev von Beginn an gut im Spiel, ließ sich nach einem Break auch durch das sofortige Rebreak nicht aus der Ruhe bringen und nahm seinem Kontrahenten zum 3:1 entscheidend den Aufschlag ab.