Strom abgedreht? Bayerns Stromkunden besonders zuverlässig bei Zahlung

Die Bewohner des Freistaats sind damit im bundesweiten Vergleich besonders zuverlässig beim Begleichen ihrer Stromrechnung. Einzig in Baden-Württemberg lag die Quote mit 0,36 Prozent noch niedriger. Am höchsten lag der Anteil der Sperrungen an der Gesamtzahl der Zählpunkte mit 1,06 Prozent in Bremen. Den bundesweiten Schnitt gab die Netzagentur mit 0,66 Prozent an.