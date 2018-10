Der Angeklagte lässt nichtsdestotrotz über seine Anwältin einräumen, dass die Vorwürfe der umfangreichen Anklageschrift stimmen. Weitere Fragen möchte er aber nicht beantworten. So bleibt für die Zuhörer zunächst im Dunkeln, wie er an die fremden Kreditkarten-Daten herankam, mit denen er so fleißig Handys, Fotoapparate oder Kleidung bestellte.