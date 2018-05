Dieter Hoeneß: "Lewandowski steht sich selbst im Weg"

"Er hat grundsätzlich gute Leistungen gebracht in dieser Saison“, sagt Ex-Bayern-Stürmer Dieter Hoeneß der AZ. Klar: Lewy traf in 47 Pflichtspielen 40 Mal. Doch Hoeneß merkt gleichzeitig an: "Ich finde es schade, dass er sich manchmal selbst im Weg steht und keine gute Körpersprache zeigt. Die Kritik an seiner Person scheint ihn ein bisschen zu belasten."

Am letzten Spieltag gegen Stuttgart, als der 29-Jährige die Torjägerkanone überreicht bekam, gab es kaum Applaus in der Münchner Arena, vereinzelt sogar Pfiffe. "Er hat alles, was einen Weltklassestürmer ausmacht, er ist wieder Torschützenkönig geworden", sagt Hoeneß – und ergänzt einen wichtigen Satz: "Eigentlich sind die Torjäger die beliebtesten Spieler – bei Lewandowski ist das nicht der Fall. Da muss er sich auch mal hinterfragen."

Dieter Hoeneß: FC Bayern holt den Pokal

Bislang stehen die Bayern-Oberen öffentlich hinter Lewandowski. Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge schloss einen Verkauf im Sommer aus. "Es muss sich keiner Sorgen um Robert Lewandowski und das Verhältnis zum FC Bayern machen, wir haben ein sehr gutes", sagte Rummenigge über Bayerns Streitfall: "Er wird auch in der nächsten Saison bei Bayern München spielen."

Laut "Sport Bild" versucht Lewandowskis zweiter Berater, der Israeli Pini Zahavi, allerdings weiter alles, um den Bayern-Star bei einem anderen Klub unterzubringen. Bei Real Madrid soll Lewandowski, dessen Vertrag bis 2021 läuft, kein Thema mehr sein, dafür könnte Paris Saint-Germain in den Fokus rücken – falls Topstar Neymar tatsächlich nach Madrid wechselt.

Viele Konjunktive – am Samstag steht zunächst das Pokalfinale an. "Der Stimmungskiller gegen Stuttgart war hilfreich und ein Warnschuss für die Mannschaft", sagt Dieter Hoeneß: "Wenn die Bayern scharf sind, werden sie ganz sicher den Pokal holen." Zwei Lewandowski-Tore würden gegen Frankfurt helfen – in jeder Hinsicht.