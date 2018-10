Streit wegen Hund US-Comedian Katt Williams greift Fahrer an und wird verhaftet

Williams, der letzten Monat den Emmy für den "Besten Gastdarsteller einer Comedy Serie" erhalten hat, ist nicht zum ersten Mal im Konflikt mit dem Gesetz. Williams wurde in der letzten zehn Jahren schon ein Dutzend Mal verhaftet. So soll er in den letzten Jahren die Kamera eines Paparazzo geklaut, einen Bodyguard gewürgt und einen Restaurant-Mitarbeiter mit einem Salzstreuer beworfen haben.