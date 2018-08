München - An schönen Tagen ein Feierabendbier auf dem Viktualienmarkt, dagegen ist nichts einzuwenden, findet auch die Stadtrats-CSU. Was laut der Partei allerdings nicht in Ordnung ist, sind Trinkgelage, die den Marktbetrieb stören. Deshalb hat die CSU für den Ferienausschuss in zwei Wochen einen Dringlichkeitsantrag gestellt. Das Ziel: den Alkoholkonsum auf dem Marktgelände einschränken.