Lukas B. will sein Geld zurück: 500.000 Euro hat er für ein Dressurpferd ausgegeben das lahmt. Nun muss ein Gericht klären, was passiert ist.

München - Der Wallach "Sombrero“ (Name geändert) ist ein schönes Tier. Aber nicht nur das. Der im Jahr 2000 geborene Hannoveraner ist auch ein erstklassiges Dressurpferd, eilt in den Jahren vor 2011 von Erfolg zu Erfolg. Die Menschen, die ihn damals bei Dressurübungen sahen, blieben lange stehen, um seine Pirouetten und Piaffen zu bewundern, berichtet gestern ein Tierarzt.