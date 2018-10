Streit um "Purple Rain" Prince: Nachlassverwalter legen sich mit Donald Trump an

Trump hat immer wieder Stress mit Musikern

Nicht da erste Mal, dass Trump von Musikern untersagt wird, ihre Songs zu nutzen. Im August schaltete Steven Tyler (70) seine Anwälte ein, um dafür zu sorgen, dass Trump den Aerosmith-Song "Livin' on the Edge" nicht mehr auf seinen Veranstaltungen spielt. Und auch die Rolling Stones hatten Trump bereits 2016 per Anwaltsschreiben dazu aufgefordert, ihr Lied "Start Me Up" nicht mehr als Anheizer zu benutzen.