Zufälliges Treffen bei einer Geburtstagsfeier?

"Wie es der Zufall will", das Zitat stammt jetzt von Hoeneß, der erzählte: "Vor drei Wochen oder so hatte mein Fahrer Bruno Kovacevic seinen 60. Geburtstag. Er ist Kroate, die zwei Frankfurter sind Kroaten, und an dem Abend waren die beiden auch eingeladen. Karl-Heinz war mit seiner Frau da, ich mit meiner Frau, wir kommen dahin und sagen: Was ist da los? Da saßen die bei uns mit am Tisch. Aber vor 60 Leuten hat der FC Bayern noch selten Vertragsgespräche geführt. Das ist ja nicht die Atmosphäre dafür." Man wird sich ja noch zuzwinkern dürfen.

Und so ist Kovac zu Bayerns "Wunschkandidaten", so Hoeneß, aufgestiegen. Dass der Ex-Profi, von 2001 an zwei Jahre im Hitzfeld-Kader, keine Titel in seiner Trainer-Vita vorzuweisen habe, sei einerlei. "Sie haben ja erlebt, dass auch Champions-League-Sieger scheitern können", meinte Hoeneß und gab Ex-Trainer Carlo Ancelotti so noch eine mit. "Und deswegen haben wir es jetzt anders gemacht. Wir haben einen genommen, der noch nichts gewonnen hat. Vielleicht macht der das Gegenteil." Ja, vielleicht.