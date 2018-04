4:1-Sieg gegen die Eisbären EHC eiskalt: DEL-Titelverteidiger geht in Finalserie in Führung

Red Bull München ist nach dem Fehlstart im Finale der DEL wieder souverän in der Spur. Mit einem Heimsieg gegen Berlin stellte der Titelverteidiger in der Serie auf 2:1. Wenn Berlin sich nicht etwas einfallen lässt, könnte am Sonntag schon alles entschieden sein.