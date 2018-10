München - Bei einem Wiesnbesuch kann so einiges schief gehen, der Fall, den die Polizei aber am Donnerstag aufnehmen musste, gehört wohl aber nicht zu den gängigen Pleiten. Eine 31-Jährige aus München hat am Donnerstagabend nämlich versucht einem Mexikaner (auch 33) seinen schicken Hut abzukaufen. Der Sombrero des Mannes gefiel ihr so gut, dass sie bereit war ihm 70 Euro zu bezahlen. Man einigte sich auf den Kaufpreis und damit schien das Geschäft beschlossen. Da der Mann aus Mexiko kein Wechselgeld dabei hatte und die Münchnerin nur einen 100 Euroschein, gab sie ihm diesen als Pfand und vereinbarte mit dem Mexikaner, passendes Geld zu holen. Doch der Tourist entfernte sich vom vereinbaren Ort.