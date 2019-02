Andreas Gabalier wirft seinen Kritikern Neid vor

Die Kritik wies Gabalier in seiner Dankesrede für den Orden zurück, verbunden mit einer "Rüge mit einem Augenzwinkern an die Medienlandschaft". Die Anschuldigungen seien haltlos und er distanziere sich von dem, was ihm vorgeworfen werde. Ein Grund für die Kritik sei für ihn Neid, deutete Gabalier an. "Wenn da so ein Lausbua in der Lederhosn daherkommt, dann mag das schon sein, dass das dem einen oder anderen nicht schmeckt, dass man da solche Massen bewegt." Den Orden werde er "mit einem breiten Grinser" über die Fotoserie seiner bisherigen Münchner Konzerte hängen.