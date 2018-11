Streit um Felder Münchner Bauern wollen städtische Pläne kippen

Dass die Emotionen so hochkochen, hat mehrere Gründe. Natürlich geht’s auch um die Bodenpreise. Die wurden mit der Ankündigung der SEM nämlich bei zehn Euro pro Quadratmeter eingefroren. Es geht den Bauern aber ganz grundsätzlich auch um den Stil. Ihnen einfach so ein Planungsinstrument überstülpen, ohne mit ihnen zu reden? "Das können wir uns nicht bieten lassen", sagt Landwirt Hans Oberfranz, der seinen Hof in Daglfing hat.