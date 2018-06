"Ziemlich unangebrachte" Initiative Teherans?

Allerdings macht Teheran den Europäern eine Vermittlung in dem Atomstreit nicht leicht. Als "nicht hilfreich" kritisierte die Bundesregierung die Anordnung des obersten iranischen Führers, Ajatollah Ali Chamenei, an die nationale Atomorganisation, die Wiederaufnahme einer forcierten Urananreicherung vorzubereiten. Dies trage nicht zur Vertrauensbildung bei, sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes. Der Iran müsse sich "ohne Wenn und Aber" an alle Bedingungen des Atomabkommen von 2015 halten.