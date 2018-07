Streit mit Shermine Shahrivar Lilly Becker mutiert bei "Promi Shopping Queen" zur Zicke

Zwischen den Stühlen

Influencer Riccardo Simonetti war in dieser Situation nur zu bedauern. "Hört auf zu streiten, das halte ich nicht aus", schlug er hilflos die Hände über dem Kopf zusammen, doch die angefixten Damen dachten gar nicht daran. Shahrivar läutete den "Catfight" erst richtig ein, als sie Lilly sagte, sie solle sich entspannen. Ohne Erfolg: "Ich bin sehr entspannt, wir spielen hier nur für die Show", so die Becker-Frau. "Du musst jetzt nicht so sein, Shermine! Du warst diejenige, die sich über mich lustig gemacht hat. Und ich spiele nur mit." Von ausgelassener Freundinnen-Stimmung keine Spur.