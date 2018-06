Gegen zumindest eine von Seehofers 63 Maßnahmen zur Begrenzung und Steuerung in der Flüchtlingspolitik hat sie Einwände. Als am Sonntag bekannt wird, dass Seehofer Asylbewerber, die schon in einem anderen EU-Land mit ihren Fingerabdrücken registriert sind, künftig an der deutschen Grenze zurückweisen lassen will, stoppt ihn die Kanzlerin. Am Montag sagt Seehofer die Pressekonferenz, bei der er am Dienstag seine Vorschläge vorstellten wollte, kurzfristig ab.