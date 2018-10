Streit in der CSU Ludwig Spaenle: Ärger um "Postengeschacher"

In der Bezirksvorstands-Sitzung am Montagabend ist die Rebellion noch nicht offen ausgebrochen. Aber es gärt gewaltig im Hintergrund. Etliche Parteifreunde nervt, dass Ludwig Spaenle (erst im März als Minister abgesägt) an seinem Posten als Chef der Münchner CSU festhält – obwohl er am Sonntag sein Landtagsdirektmandat haushoch verloren hat, und damit nun ganz aus dem Maximilianeum fliegt.