"Mit Gerechtigkeit hat der Antrag des SPD nichts zu tun", kritisiert FDP-Fraktionschef Michael Mattar. "Die, die schon in einer solchen Wohnung leben, haben das große Glück", so Mattar. Die, die draußen sind, würden die SPD scheinbar nicht interessieren. Mattar: "Ihr seid in Konkurrenz zur Linken - das sieht man auch an den Wahlergebnissen."