Streit eskaliert Nach Bolsonaro-Attacke gegen seine Frau: Emmanuel Macron wehrt sich

So reagiert Macron

Der französische Präsident hat zu der Social-Media-Geschichte nun am Rande des G7-Gipfels in Biarritz Stellung bezogen. Er bezeichnete das Verhalten seines Kollegen als "überaus respektlos". "Was kann ich Ihnen sagen? Das ist traurig, das ist traurig, aber das ist traurig zuerst für ihn und die Brasilianer." Sie seien ein großartiges Volk und schämten sich vermutlich für ihren Präsidenten, schoss Macron zurück. Er hoffe auf ein baldiges Ende von Bolsonaros Amtszeit.