München – Ein 23 Jahre alter Mann muss sich von Montag (9.30 Uhr) an unter anderem wegen Mordes und versuchten Mordes vor dem Landgericht I in München verantworten. Er soll am Ostermontag im April 2019 nach einem Streit im A&O Hostel in der Arnulfstraße zwei Männer mit einem Messer attackiert haben, wie ihm die Staatsanwaltschaft vorwirft. Ein 61-Jähriger starb infolge der Stichverletzungen kurz nach der Tat im Krankenhaus. Der zweite, damals 31 Jahre alte Mann wurde schwer verletzt und musste wochenlang im Krankenhaus behandelt werden.