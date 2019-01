Streit der schlagkräftigen Erbinnen "Bier Royal": Das erwartet die Zuschauer in der Bierdynastie-Komödie

München. Bier. Bussi-Bussi-Gesellschaft. Und mittendrin eine alteingesessene Bierdynastie. In diesem Umfeld spielt der neue TV-Zweiteiler "Bier Royal", dessen erste Folge am heutigen Montag um 20:15 Uhr im ZDF ausgestrahlt wird. Teil zwei folgt am Mittwoch. Zu sehen bekommen die Zuschauer eine höchst unterhaltsame Familiengeschichte, die so oder so ähnlich auch Helmut Dietl (1944-2015) hätte erzählen können. Wer mag, darf sich außerdem ein wenig an die erfolgreiche TV-Serie "Das Erbe der Guldenburgs" (1987-1990, ZDF) erinnert fühlen.