Den Spaß am Grillen will Keller niemandem in seinem Bezirk nehmen. Der SPD-Mann wünscht sich das friedliche Zusammenleben verschiedener Interessensgruppen. "Nicht jeder hat einen Balkon oder Garten daheim, die Leute sollen sich im Freien treffen können und Geburtstag feiern oder das orthodoxe Osterfest", meint der BA-Vorsitzende. "Ich will keinen Griller in Misskredit bringen. Grillen ja! Aber vernünftig."