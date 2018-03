Nach Darstellung des Mannes kam es zuvor zwischen ihm und einem weiteren Obdachlosen - jenem "Luzifer" - zu einem Streit. Die beiden Männer hatten An der Ecke Paul-Heye-Unterführung / Bayerstraße ihr Nachtquartier aufgeschlagen. Als der Mann, der in der Szene wohl unter dem Spitznamen "Luzifer" bekannt ist, immer aggressiver wurde, flüchtete der 47-Jährige schließlich. Auf seiner Flucht geriet er jedoch ins Stolpern und fiel hin. "Luzifer" konnte ihn so einholen und ging sofort auf den am Boden liegenden Mann los. Er schlug auf ihn ein und trat ihm mehrfach gegen den Kopf.