Straßenmusiker in den USA Tom Jones: Sein Sohn ist obdachlos

Sänger Tom Jones (77, "Sexbomb") dürfte mit seiner Musik in den letzten Jahrzehnten ein nicht gerade kleines Vermögen angehäuft haben. Seinem unehelichen Sohn Jonathan Berkery (29) nutzt das aber reichlich wenig. Der 29-Jährige schläft in einer Obdachlosenunterkunft in New Jersey. Als Straßenmusiker versucht er neben seinem Minijob zusätzlich Geld zu verdienen, wie "The Mail on Sunday" berichtet.