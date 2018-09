Die ARD zeigt am 19. September den Moshammer-Film "Der große Rudolph". 13 Jahre nach dem Tod des schillernden Münchner Modezars haben wir die Münchner nach ihren Erinnerungen an Rudolph Moshammer, Hündin Daisy, das Modegeschäft in der Maximilianstraße und den tragischen Mord gefragt.