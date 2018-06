Straßen überspült, Keller vollgelaufen Nach Unwettern: Hohe Schäden in ganz Bayern

München - Starkregen und Gewitter haben in der Nacht auf Freitag auch in weiten Teilen Bayerns Keller volllaufen lassen und Straßensperrungen verursacht. In Oberfranken lösten sich nach Polizeiangaben mehrere Schlammlawinen und rutschten auf Straßen. Teile einer Kreisstraße seien weggespült worden. Alleine im Landkreis Wunsiedel waren mehr als 350 Feuerwehrleute im Einsatz.