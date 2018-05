Die ersten offiziellen Bilder des kleinen Prinz Louis sind da. Am gestrigen Sonntag veröffentlichte der Kensington Palast gleich zwei Fotos des königlichen Nachwuchses auf Instagram. Dem einen oder anderem Royal-Fan fällt dabei auf: Der cremefarbene Strampler der spanischen Kinder-Modemarke Irulea, in dem Louis von seiner Mutter, Herzogin Kate (36), abgelichtet wurde, ist nicht neu. Die Frau von Prinz William (35) ist bekannt dafür, dasselbe Outfit gerne mehrmals zu tragen. Auch bei ihren Kindern scheint sie in dieser Hinsicht keine Ausnahme zu machen.