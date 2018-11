Stralsund, Zorn, Tatort, ... Krimi-Tipps am Samstag

21:45 Uhr, ZDF, Die Protokollantin: Schuld und Sühne

Entscheidende Indizien erhärten den Verdacht im Fall Sandra. Freya (Iris Berben) stürzt diese Erkenntnis in eine große Gewissensnot, weil sie sich bei Thilo Menken (Andreas Lust) geirrt haben könnte. Zur gleichen Zeit wird Murat Nadarevic (Misel Maticevic) nach langer Haft entlassen. Er war Maries Zuhälter und ist der einzige Zeuge, der sagen kann, was vor elf Jahren mit Marie passiert ist. Das ist der Zeitpunkt, auf den Damir (Johannes Krisch) und Freya all die Jahre gewartet haben. Doch Freya zögert und gerät somit in Streit mit Damir.