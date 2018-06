Stralsund, Tatort,... Krimi-Tipps am Dienstag

21:45 Uhr, ZDFneo, Ein Fall für zwei: Grüne Soße

Der Gastwirt eines Traditionslokals, Xaver Gottlob (Lambert Hamel), wird beschuldigt, seinen Konkurrenten Tilman Brügge erschossen zu haben, der ihm mit seinem modernen Fastfood die Kunden abwirbt. Benni (Antoine Monot, Jr.) vertritt den Angeklagten und taucht ein in eine Welt, in der um Frankfurts berühmte Grüne Soße gestritten wird. Eine Spur führt zum Kräuterbauer Haller (Dirk Borchardt), der beide Gastronomen belieferte. Die Leiche wurde in der Nähe seiner Kräuterfelder aufgefunden.