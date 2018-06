Stralsund, Inspector Mathias, ... Krimi-Tipps am Samstag

20:15 Uhr, ZDF, Stralsund: Schutzlos

In der Innenstadt von Stralsund wird ein bewaffneter Mann gesichtet. Er verschanzt sich in einem Souvenirladen auf der Haupteinkaufsstraße, kann aber vom SEK überwältigt werden. Bei der Vernehmung durch Nina (Katharina Wackernagel) schweigt er eisern. Dann wird die Polizei zu einem Tatort gerufen. In der Wohnung einer dreiköpfigen Familie - Vater, Mutter, zehnjährige Tochter - sind Schüsse gefallen. Die Leiche eines Mannes im mittleren Alter liegt in ihrem Blut. Allerdings ist der Tote nicht der Familienvorstand, sondern ein Unbekannter ohne Papiere.