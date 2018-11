Am 8. November wird in New York City die diesjährige "Victoria's Secret"-Show aufgezeichnet. Im US-Fernsehen wird das Spektakel dann am 2. Dezember bei ABC zu sehen sein. Unter anderem wird das brasilianische Model Adriana Lima (37) über den Laufsteg schweben. Am Mittwoch hat sie am Empire State Building die spezielle Beleuchtung zu Ehren der sexy Dessous-Show enthüllt.